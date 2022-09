Piloto londrinense desaparece após avião cair em floresta de Roraima

Da Redação

O avião privado que ele pilotava caiu no meio de uma floresta em Roraima (RR)

O piloto Otávio Munhoz, de Londrina, no norte do Paraná, está desaparecido há quatro dias. O avião privado que ele pilotava caiu no meio de uma floresta em Roraima (RR), na última terça-feira (27). A família está arrecadando dinheiro para poder ir até o estado auxiliar nas buscas.

Segundo a irmã de Otávio, o piloto realizava uma viagem em Boa Vista (RR). A Força Aérea Brasileira (FAB) localizou a aeronave nesta quarta-feira (28), mas só foi possível realizar o resgate na tarde desta quinta (29).

Segundo a família, a FAB relatou que não se responsabiliza por busca terrestre. A irmã acredita que o piloto esteja “andando pela mata”, e por este motivo, querem ir até Roraima para tentar encontrá-lo.

Os familiares afirmam que a viagem pode custar até R$ 4 mil, e que precisam de ajuda para comprar pelo menos uma. Otávio é ex-policial militar de Londrina.

Com informações da ricmais.

