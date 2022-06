Piana acompanha homenagem ao empresário Carlos Beal

Da Redação

Empresário Carlos Beal, proprietário da rede de supermercado Festval, foi homenageado com o título de Cidadão Honorário de Curitiba em cerimônia na Câmara de Vereadores

O governador em exercício Darci Piana acompanhou nesta quinta-feira (9) a homenagem com o Título de Cidadão Honorário de Curitiba ao empresário Carlos Beal, presidente da Associação Paranaense dos Supermercados (Apras), na Câmara Municipal de Curitiba.

O Título de Cidadão Honorário é o maior que uma pessoa não nascida na Capital do Paraná pode receber do legislativo e é regulamentada pela lei complementar municipal 109/2018, destinada a personalidades com reputação ilibada e de conduta pessoal e profissional irrepreensíveis que tenham contribuído para o desenvolvimento da cidade.

“Carlos é uma figura extraordinária no Paraná. Lidera um grupo muito forte que tem se dedicado dia e noite para atender as pessoas. É um orgulho para o Estado”, informa Darci Piana.

A proposta foi uma iniciativa do vereador Alexandre Leprevost e leva em conta o número de empregos que a Rede Festval gerou, com 17 lojas, na capital paranaense, somando atualmente mais de 3.700 colaboradores. A honraria (lei municipal 15.985/2022) foi aprovada pela Câmara em abril deste ano.

“Esse é um momento em que devemos incentivar o empreendedorismo, aqueles que geram empregos e fomentam a economia. Carlos é uma figura que está há anos na cidade e desde que pisou aqui, só trouxe pontos positivos para Curitiba, dando oportunidade de emprego, o que é fundamental para que as pessoas tenham qualidade de vida. É uma homenagem muito justa”, disse Leprevost.

HOMENAGEADO

Carlos Beal nasceu em São Valentim, município do Rio Grande do Sul, e chegou a Curitiba em 2003 com três lojas e 450 colaboradores. Hoje sua rede de supermercados é uma das maiores no ramo do varejo alimentício do Paraná. Ao todo, possui 22 lojas divididas entre Cascavel, Curitiba e Pinhais. A marca também conta com uma rede de importação própria com mais de mil itens de origens de diversos países.

“É uma responsabilidade e um orgulho muito grande. Estamos há 19 anos em Curitiba e essa cidade nos acolheu com tanto carinho. Cada dia mais aumenta a responsabilidade em servir a tantos que nos confiaram o seu dia a dia”, ressaltou Beal. Além da marca Festval, Carlos e seus quatro irmãos estão à frente de cinco supermercados Super Beal em Cascavel.

PRESENÇAS

Participaram da solenidade o deputado federal Ney Leprevost; o secretário municipal de Segurança Alimentar e Nutricional, Luis Gusi; os presidentes da Associação Comercial do Paraná, Camilo Turmina; do CIEE, Antoninho Caron; o comandante do 1º Comando Regional da Polícia Militar, coronel Renato Ribas; a diretora-geral da Câmara Municipal de Curitiba, Jussana Carla Marques; familiares e amigos do homenageado, além de demais autoridades.