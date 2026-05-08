PF resgata paraguaias mantidas em cárcere em prostíbulo no PR

A Polícia Federal (PF) resgatou, na última quarta-feira (6), duas mulheres paraguaias que eram mantidas contra a vontade em um prostíbulo em Santa Helena, no Oeste do Paraná. Uma das vítimas estava acompanhada da filha menor de idade que, segundo depoimento da mãe, não sofria exploração. A operação foi deflagrada após denúncias encaminhadas por autoridades do Paraguai.

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Durante as diligências no estabelecimento indicado, os agentes federais localizaram diversas mulheres de nacionalidade paraguaia. No momento da abordagem, duas delas confirmaram que eram impedidas de deixar o local. O proprietário e o responsável pelo bordel não foram encontrados pelas equipes durante a ação policial e seguem sendo procurados.

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As vítimas e a criança foram encaminhadas à Delegacia da Polícia Federal em Foz do Iguaçu para a colheita de depoimentos e, posteriormente, entregues às autoridades paraguaias. A PF instaurou um inquérito policial para apurar as circunstâncias do crime e identificar formalmente os responsáveis pelo estabelecimento, que devem responder por manter as mulheres em cárcere ou condições de exploração forçada.

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Com informações de BandaB