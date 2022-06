PF realiza operação contra pornografia infantil em Londrina

Da Redação

A Polícia Federal de Londrina/PR realizou nesta terça-feira (31/05) a operação Dark Tag, parte de uma investigação constante no combate de crimes de produção, armazenamento e distribuição de material com pornografia infantil em Londrina, no norte do Paraná.

Foi cumprido um mandado de busca e apreensão e realizada uma prisão em flagrante na região oeste da cidade. Durante a busca, os policiais procuraram e coletaram materiais que podem ter relação com o crime de pornografia infantil.

O preso não possuía antecedentes criminais e foi colocado em liberdade após o pagamento de fiança no valor de R$5.000,00.

Os atos de adquirir, possuir ou armazenar fotografias, vídeos ou qualquer tipo de registro de pornografia infantil são punidos com pena de reclusão de 1 a 4 anos, e multa, enquanto os atos de oferecer, trocar, disponibilizar, transmitir, distribuir, publicar ou divulgar por qualquer meio esses arquivos são punidos com reclusão de 3 a 6 anos, e multa.