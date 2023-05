PF realiza operação contra o tráfico internacional de drogas

Da Redação

A Polícia Federal de Londrina, norte do Paraná, deflagrou na manhã desta quinta-feira (11) a Operação Helix que visa desarticular organização criminosa responsável pela introdução de toneladas de drogas em território nacional além de realizar a lavagem de dinheiro dos lucros obtidos com o tráfico de drogas.

Nos dois anos de investigações a Operação Helix teve êxito na apreensão de 2.750kg de cocaína além de nove helicópteros e um caminhão que eram utilizados para o transporte da droga proveniente do Paraguai. Nesta manhã a Polícia Federal foi às ruas para cumprir 43 mandados de busca e apreensão e 10 mandados de prisão nos Estados do Paraná, São Paulo, Rio de Janeiro, Mato Grosso do Sul, Espírito Santo e Minas Gerais.

Também foram deferidos o sequestro de diversos bens móveis, como automóveis e helicópteros e de um imóvel vinculado à organização criminosa, cujos valores estimados ultrapassam os R$ 30 milhões de reais, além do bloqueio de valores e contas bancárias das pessoas e empresas envolvidas.

A operação também contou com cooperação jurídica e policial com o Paraguai, com auxílio da Adidância e Oficialato de Ligação da PF, após a identificação de que os carregamentos da droga eram feitos em uma fazenda localizada naquele país. Inclusive, há a tentativa de cumprimento de um mandado de prisão contra um dos investigados que se encontra no Paraguai com o auxílio da Secretaria Nacional Antidrogas (SENAD) e do Ministério Público daquele país.

O nome da operação faz alusão ao modus operandi da organização criminosa que se utilizava de helicópteros para a introdução da droga em território nacional. Os investigados responderão pelos crimes de tráfico internacional de drogas, associação para o tráfico, organização criminosa e lavagem de dinheiro.









