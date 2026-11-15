PF realiza leilão online de veículos no Paraná em dezembro; veja como participar

São 34 lotes de automóveis com lances iniciais que partem de R$ 7,5 mil para alguns veículos conservados

A Polícia Federal (PF) realiza no dia 4 de dezembro um leilão online de veículos apreendidos no Paraná. O certame, que terá início às 9h, oferece 34 lotes compostos por carros de passeio, caminhonetes, utilitários esportivos e sucatas, com lances iniciais que partem de R$ 7,5 mil para os automóveis em estado de conservação. Entre os principais destaques disponíveis para arremate estão um Hummer H3 ano 2009, com lance mínimo de R$ 46 mil, uma Ford F-250 2001 a partir de R$ 40 mil, uma Volkswagen Amarok 2016 avaliada inicialmente em R$ 26,5 mil e uma Toyota Hilux 2007 que começa em R$ 23,5 mil.

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O catálogo completo abrange ainda uma grande variedade de modelos, incluindo Toyota Corolla, Mitsubishi L200 Triton e Pajero Dakar, Dodge Ram 3500, Hyundai Santa Fé, Ford Focus, Renault Sandero, Fiat Strada e Volkswagen Saveiro. Os bens leiloados estão divididos em duas categorias: veículos conservados e sucatas aproveitáveis. Os automóveis conservados têm direito à documentação e podem voltar a circular em vias públicas, estando disponíveis para lances de pessoas físicas e jurídicas. Já as sucatas, cujos lances iniciais começam em R$ 500, são destinadas exclusivamente ao reaproveitamento de peças, sendo a disputa restrita a empresas de desmonte devidamente credenciadas.

A sessão será realizada de forma totalmente virtual, através do site do leiloeiro oficial Daniel Garcia. Para participar, os interessados devem efetuar um cadastro na plataforma, procedimento que a organização recomenda fazer com pelo menos 48 horas de antecedência. Pelas regras do edital, o pagamento do lote arrematado deverá ser feito à vista em até 24 horas após o fim do leilão, somado ao acréscimo da comissão de 5% devida ao leiloeiro. A Polícia Federal ressalta também que os veículos são entregues sem as placas de identificação, ficando todos os custos de emplacamento, transferência e regularização documental a cargo do comprador.

Como os veículos são provenientes de apreensões e vendidos no estado em que se encontram, eles não foram submetidos a testes mecânicos e podem apresentar danos ou ausência de peças. Por esse motivo, a PF recomenda fortemente a inspeção visual prévia, permitindo inclusive que os interessados levem mecânicos e técnicos de confiança para auxiliar na avaliação. A visitação presencial estará aberta nos dias 1º e 2 de dezembro, das 9h às 12h e das 14h às 17h, no Pátio de Veículos Custodiados da corporação, localizado na Avenida Paraná, número 3.471, no bairro Jardim Itamaraty, em Foz do Iguaçu.

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Serviço: leilão da Polícia Federal

Data: 4 de dezembro de 2026.

Horário: 9h (horário de Brasília).

Modalidade: online.

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Visitação: 1º e 2 de dezembro, das 9h às 12h e das 14h às 17h.

Local da visitação: Avenida Paraná, nº 3.471, Jardim Itamaraty, Foz do Iguaçu.

Edital e relação de lotes: clique aqui.

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Informações: 0800 278 7431 (telefone e WhatsApp).

As informações são do GMC Online.