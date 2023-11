PF prende suspeito de exploração sexual infantojuvenil no PR

Siga o TNOnline no Google News

A Polícia Federal (PF) deflagrou na manhã desta quarta-feira (1º) a operação "NHANDUTI 2". A ação policial tem como objetivo combater a exploração sexual de crianças e adolescentes na internet. Desde as primeiras horas desta quarta, foram cumpridos três mandados de busca e apreensão, em Curitiba, capital do Paraná, e um suspeito foi preso.

De acordo com informações da corporação, com o homem, de 36 anos, foram encontrados arquivos de exploração sexual infantojuvenil.

Confirmados os fatos sob investigação, os indivíduos investigados poderão responder pela prática dos crimes de estupro de vulnerável e associação criminosa (Art. 217-A e 288 do Código Penal). Assim como produção, compartilhamento e posse de pornografia infantil (Art. 240, 241-A e 241-B do Estatuto da Criança e do Adolescente).

*Com informações RicMais.

