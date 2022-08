PF prende homem com 300 mil maços de cigarro no Paraná

Da Redação

Na manhã desta terça-feira (16), um homem, de 34 anos, foi preso com 300 mil maços de cigarros em São Jorge do Ivaí, nas estradas da região de Maringá pela Polícia Federal (PF). De acordo com a PF, a mercadoria apreendida é de origem paraguaia.



Durante as diligências, um caminhão foi abordado na PR-554, e durante entrevista, o motorista demonstrou nervosismo. Ao revistar a carga, os policiais constataram que se tratavam de 600 caixas de cigarro paraguaio, somando 300 mil maços.

Conforme a PF, o homem foi preso em flagrante e responderá pela prática do crime de contrabando, capitulado no art. 334-A do Código Penal.

