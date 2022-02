Da Redação

PF prende ex-presidente da Federação Paranaense de Futebol

Foi preso, pela Polícia Federal (PF), através do Setor de Planejamento Operacional da Superintendência da PF de São Paulo, Onaireves Nilo Rolim de Moura, o ex-presidente da Federação Paranaense de Futebol (FPF).

Onaireves foi condenado pela Justiça do Paraná a um total de 22 anos, quatro meses e 12 dias de prisão em regime fechado, pela prática de estelionato, apropriação indébita e formação de quadrilha.

A condenação de Moura ocorreu em junho de 2015, junto com outras oito pessoas, dito isso, a 5ª Vara Criminal de Curitiba expediu o mandado de prisão para o ex-presidente da FPF.

Conforme a sentença, Onaireves Moura, que presidiu a Federação de 1985 até 2007, é considerado o comandante de uma quadrilha que desviou recursos da FPF. "O réu utilizava a estrutura da federação e o prestígio que possuía frente a terceiros devido ao cargo que ocupava, para facilitar o cometimento dos crimes, atuando em diversos setores da FPF", diz trecho.

Entre os fatos narrados na denúncia sobre o ex-presidente da federação estão a apropriação de dinheiro de cessão de direitos de transmissão de partidas e desvio de dinheiro de arrecadação de cinco jogos do Campeonato Brasileiro de 2005, ocorridos em Maringá, no norte do estado do Paraná. Ainda de acordo com a sentença, o grupo se apropriou de percentual de arrecadação das competições nacionais e também usou uma empresa de fachada para movimentar recursos desviados.

