Da Redação

PF prende em flagrante jovem que recebia notas falsas

A Polícia Federal prendeu, na tarde desta quinta-feira (10), um jovem pelo crime que recebia notas falsas através de uma agência dos Correios, em Paranaguá, no Paraná. Após investigações, os policiais surpreenderam o homem no momento em que este retirava encomenda postal contendo uma remessa de notas falsas.

continua após publicidade .

As cédulas tinham números de série idênticos, totalizando R$1 mil em notas de R$50 e R$100, as quais teriam sido adquiridas pela internet. O crime cometido está previsto no artigo 289, § 1º Código Penal cuja pena máxima é de 12 anos de reclusão.

A ação faz parte da fiscalização permanente que a Polícia Federal vêm realizando em todos os Estados do Brasil, no combate a esta modalidade delituosa que causa inúmeros prejuízos econômicos e financeiros ao país e sua população.