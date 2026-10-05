PF prende dupla com 1,9 mil ampolas de emagrecedores e anabolizantes no Aeroporto da fronteira

Dois passageiros, de 25 e 31 anos, foram presos em flagrante pela Polícia Federal na madrugada do último sábado (3) ao tentarem embarcar com cerca de 1,9 mil ampolas de remédios emagrecedores e esteroides anabolizantes no Aeroporto Internacional de Foz do Iguaçu, no Oeste do Paraná. A carga ilegal estava escondida de forma irregular dentro das bagagens que haviam sido despachadas pela dupla.

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A abordagem ocorreu por volta das 3h30 no terminal de embarque, no momento em que os suspeitos se preparavam para pegar um voo comercial com destino a Ilhéus, no litoral da Bahia. Durante o procedimento de inspeção de segurança nas malas, os agentes federais identificaram diversos volumes suspeitos envolvidos em fita adesiva.

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Na verificação do conteúdo, os policiais encontraram dezenas de ampolas de tirzepatida — substância utilizada para perda de peso sujeita a rigoroso controle sanitário pela Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa) —, além de frascos de anabolizantes sem qualquer documentação fiscal ou comprovação de origem. Diante do flagrante, os dois homens foram detidos e encaminhados à Delegacia da Polícia Federal em Foz do Iguaçu, enquanto o material apreendido foi apreendido para os procedimentos legais e posterior descarte.