PF prende distribuidor de cédulas falsas em Rolândia

A Polícia Federal (PF) efetuou na manhã desta terça-feira (13/12) a prisão em flagrante de um homem, em sua residência na cidade de Rolândia, no norte do Paraná, no exato momento em que recebia encomenda postal com diversas cédulas de reais falsas.

A encomenda continha em seu interior 10 cédulas de R$ 50,00 e 5 cédulas de R$100,00, totalizando o valor de R$ 1.000,00 em cédulas falsas. O preso possui 23 anos de idade, mecânico, sem antecedentes criminais, e informou que adquiriu as cédulas falsas pelo facebook.

Após ser interrogado pela Autoridade Policial, o investigado foi encaminhado ao CIAC- Centro Integrado de Atendimento ao Cidadão, onde permanecerá à disposição da Justiça Federal e responderá pelo crime de comércio de moeda falsa, cuja pena pode chegar a 12 anos de reclusão e multa.

