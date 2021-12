Da Redação

PF prende distribuidor de cédulas falsas em Londrina

A Polícia Federal de Londrina, no norte do Paraná, prendeu em flagrante um homem de 37 anos, na manhã desta segunda-feira (13), em seu local de trabalho, no centro do município, ao receber encomenda postal contendo diversas cédulas de reais falsas.

Após ser alertada pela Equipe de Monitoramento dos Correios sobre uma encomenda que supostamente poderia conter notas de reais falsas, uma equipe de policias federais deslocou-se até o endereço, em uma auto escola, a fim de monitorar a entrega da encomenda postal, sendo recebida por um funcionário da empresa, e posteriormente entregue ao destinatário do envelope, que cumprindo ordem policial abriu o envelope que continha em seu interior 10 cédulas de R$ 100,00 e 20 cédulas de R$ 50,00, totalizando o valor de R$ 2.000,00 em cédulas falsas, momento em que foi dada voz de prisão e conduzido à Delegacia de Polícia Federal de Londrina.

O homem não possui antecedentes criminais. Após ser interrogado pela Autoridade Policial, o investigado foi encaminhado ao CIAC- Centro Integrado de Atendimento ao Cidadão, onde permanecerá à disposição da Justiça Federal e responderá pelo crime de comércio de moeda falsa, cuja pena pode chegar a 12 anos de reclusão e multa.