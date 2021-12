PF prende 21 pessoas envolvidas com contrabando de cigarros

Da Redação

Nesta terça-feira (7), a Polícia Federal (PF) deflagrou a Operação Retorno, em Maringá, visando desarticular uma organização criminosa atuante no contrabando de cigarros. Desde 2019, ao longo da investigação, conforme a PF, foram presos em flagrante 21 membros da organização criminosa e apreendidos 23 veículos utilizados no transporte de grandes cargas de cigarros, entre carretas, caminhões e automóveis de batedores, muitos deles com os sinais identificadores adulterados.

continua após publicidade .

Conforme a PF, também foram apreendidos e encaminhados à Receita Federal aproximadamente 4 milhões de maços de cigarros, avaliados em mais de 20 milhões de reais, sendo apurados mais de 30 milhões de reais em tributos. Cerca de 35 Policiais Federais cumprem nove mandados de busca e apreensão e cinco mandados de prisão preventiva expedidos pela 3ª Vara Federal de Maringá.

A investigação foi iniciada em 2019, quando foram detectadas as primeiras informações da existência de um grupo de pessoas promovendo o contrabando de cigarros em larga escala.

continua após publicidade .

A PF observou que os cigarros provenientes do Paraguai chegavam ao Brasil por rotas diversas, inclusive por portos clandestinos no Rio Paraná. De lá, os carregamentos seguiam por via rodoviária, passando pela região de Umuarama/PR e Maringá/PR, com destino aos Estados de São Paulo e Minas Gerais, principalmente.

As cargas eram escoltadas por batedores baseados em Umuarama/PR, Maria Helena/PR e Porangaba/SP, havendo equipes específicas para atuação em cada Estado. Na fase ostensiva da investigação, as ações são direcionadas os membros de escalão mais elevado da ORCRIM, que têm poder de mando ou coordenação. As buscas acontecem nas cidades de Umuarama/PR, Maria Helana/PR e Porangaba/SP.