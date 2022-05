PF mira suspeitos de envolvimento em roubo no Norte do PR

Da Redação

A Polícia Federal (PF) deflagrou uma operação, na manhã desta quinta-feira (12), que busca prender 13 pessoas suspeitas de envolvimento no roubo de um caminhão carregado com 1.500 quilos de maconha, no Paraná. O crime ocorreu em novembro de 2021.

continua após publicidade .

As ordens judiciais são cumpridas em Maringá, Sarandi, Londrina e Umuarama, no norte e noroeste do Paraná. Além dos mandados de prisão, a Justiça expediu outros 10 mandados de busca e apreensão.



A PF identificou o roubo durante uma investigação que apurava o roubo a uma residência de uma servidora da Justiça Federal de Maringá, em dezembro do ano passado.

continua após publicidade .

Com o levantamento das informações, as autoridades descobriram que os responsáveis pelo roubo do caminhão venderam a carga de entorpecentes.

Além disso, a PF informou que o grupo criminoso também é responsável pelo roubo de outro caminhão, que estava carregado com cigarros estrangeiros.



Os suspeitos podem responder por roubo agravado, tráfico de drogas, organização criminosa, furto e adulteração veicular. As condenações somadas podem chegar a 45 anos de prisão.