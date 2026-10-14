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OPERAÇÃO THURSDAY

PF mira grupo criminoso que movimentou toneladas de cocaína no Paraná, SP e MS

Agentes cumprem 19 mandados de prisão e 23 de busca e apreensão em três estados no combate ao crime organizado

Escrito por Da Redação
Publicado em Editado em
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PF mira grupo criminoso que movimentou toneladas de cocaína no Paraná, SP e MS
Autor Foto: Divulgação PF


A Polícia Federal deflagrou, na manhã desta quarta-feira (14), em Londrina (PR), a Operação Thursday para desarticulação de uma organização criminosa voltada ao tráfico internacional de drogas e armas. A ação mobilizou agentes nos estados do Paraná, São Paulo e Mato Grosso do Sul para o cumprimento de 19 mandados de prisão preventiva e 23 de busca e apreensão expedidos pela Justiça Federal.

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Além das ordens de prisão e busca, a Justiça Federal determinou o sequestro de bens e o bloqueio de até R$ 139,2 milhões dos investigados. A quantia corresponde à estimativa do proveito econômico obtido pelas atividades ilícitas da organização criminosa.

PF mira grupo criminoso que movimentou toneladas de cocaína no Paraná, SP e MS
AutorFoto: Divulgação PF

As investigações tiveram início em maio de 2025. Ao longo desse período, as forças policiais realizaram 13 interceptações de cargas ligadas ao grupo, resultando na apreensão de 2,4 toneladas de cocaína, 436 quilos de maconha e duas armas de fogo introduzidas em território nacional.

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O nome da operação faz referência ao termo em inglês "Thursday" ("dia de Thor"), em menção ao apelido de um dos principais alvos da investigação. Os suspeitos devem responder pelos crimes de tráfico internacional de drogas, associação para o tráfico e organização criminosa.

PF mira grupo criminoso que movimentou toneladas de cocaína no Paraná, SP e MS
AutorFoto: Divulgação PF


PF mira grupo criminoso que movimentou toneladas de cocaína no Paraná, SP e MS
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AutorFoto: Divulgação PF


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