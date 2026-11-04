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OPERAÇÃO SEM NEXO

PF mira esquema de venda ilegal de dados de segurados do INSS no Paraná

Ação cumpriu mandados em Curitiba, Figueira e Ibaiti contra investigados por negociar cadastros sensíveis com terceiros e advogados

Escrito por Da Redação
Publicado em Editado em
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PF mira esquema de venda ilegal de dados de segurados do INSS no Paraná
Autor Os envolvidos na fraude poderão ser indiciados por crimes como invasão de dispositivo informático - Foto: Divulgação/Polícia Federal

A Força-Tarefa Previdenciária do Paraná deflagrou, na manhã desta quarta-feira (4), a Operação Sem Nexo, com o objetivo de desarticular um esquema criminoso voltado à violação e à venda ilegal de dados cadastrais de segurados da Previdência Social. Policiais federais cumpriram três mandados de busca e apreensão nos municípios paranaenses de Curitiba, Figueira e Ibaiti.

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As medidas cautelares foram expedidas pela 14ª Vara Federal de Curitiba, que também autorizou a quebra dos sigilos bancário e digital dos principais alvos da investigação. De acordo com as apurações, o grupo comercializava sistematicamente informações confidenciais a terceiros, incluindo profissionais do setor da advocacia, afrontando as normas de sigilo funcional e a legislação brasileira de proteção de dados pessoais.

Os envolvidos na fraude poderão ser indiciados por crimes como invasão de dispositivo informático, associação criminosa, divulgação de registros sigilosos e receptação, além de eventual violação de sigilo funcional caso se confirme a participação de agentes da administração pública ao longo do inquérito.

Apesar da gravidade do vazamento de informações cadastrais, a coordenação da operação informou que não há, até o momento, indícios do envolvimento direto de servidores públicos nas fraudes nem registros de concessão indevida de aposentadorias ou pensões decorrentes da ação dos criminosos.

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A ofensiva foi articulada em conjunto pela Polícia Federal e pela Coordenação-Geral de Inteligência da Previdência Social (CGINP), órgão vinculado ao Ministério da Previdência Social, cuja atuação cooperada soma mais de duas décadas e meia na repressão a fraudes estruturadas contra o sistema previdenciário do país.

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Fraudes INSS Operação Penal Polícia Federal privacidade Segurança de Dados
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