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FISCALIZAÇÃO

PF mira esquema de falsificação de selos para exportação de madeira no Paraná

Operação Signum cumpre mandado na capital paranaense contra empresas suspeitas de burlar regras fitossanitárias do Ministério da Agricultura

Escrito por Da Redação
Publicado em 20.05.2026, 10:46:59 Editado em 20.05.2026, 10:46:54
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PF mira esquema de falsificação de selos para exportação de madeira no Paraná
Autor Operação foi realizada nesta quarta-feira - Foto: Divulgação/PF

A Polícia Federal deflagrou na manhã desta quarta-feira (20) a Operação Signum, com o objetivo de desarticular um esquema de falsificação de selos de certificação de madeiras para exportação no Paraná. Durante a ação, os agentes cumpriram um mandado de busca e apreensão no bairro Xaxim, em Curitiba, expedido pela 14ª Vara Federal da capital.

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A investigação apura a suposta prática de falsificação de selo público e falsidade ideológica no uso irregular da marca de certificação fitossanitária IPPC (International Plant Protection Convention). O selo é uma exigência global utilizada para atestar o tratamento obrigatório em embalagens de madeira empregadas no comércio internacional. As apurações tiveram início após o Ministério da Agricultura e Pecuária (Mapa) encaminhar comunicados à PF indicando possíveis irregularidades na aplicação da marca.

De acordo com as investigações, as empresas envolvidas aplicavam as marcas de certificação de forma indevida e sem qualquer autorização do órgão competente. Além da fraude no selo, elas comercializavam as embalagens supostamente tratadas sem a documentação necessária para comprovação e sem a rastreabilidade adequada exigida pelo setor.

Durante as diligências desta quarta-feira, que contaram com o acompanhamento de servidores técnicos do Mapa para auxiliar na identificação das fraudes, a Polícia Federal buscou apreender os instrumentos utilizados na aplicação irregular das marcas. Também foram recolhidos documentos, equipamentos eletrônicos e outros materiais que possam agregar provas ao inquérito. Os investigados poderão responder pelos crimes de falsificação de selo ou sinal público e falsidade ideológica, sem prejuízo de outros delitos que venham a ser identificados no decorrer do processo.

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certificação fitossanitária exportação de madeira falsificação de selos investigações criminais Operação Signum Polícia Federal
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