Da Redação

PF investiga grupo de contrabandistas de cigarros no Paraná

A Polícia Federal deflagrou na manhã desta quinta-feira (7), a segunda fase da Operação Expansão, com o objetivo de desarticular um grupo responsável pela comercialização de cigarros contrabandeados do Paraguai, em cidades dos Campos Gerais, no Paraná. Cerca de 35 policiais federais cumprem nove mandados de busca e apreensão nas cidades de Curitiba e Umuarama.

Conforme a PF, a operação é resultado de ações policiais anteriormente executadas que forneceram indícios da existência de organização ou associação criminosa composta por pelo menos 12 pessoas da região oeste do estado, em especial Guaíra e Umuarama. Esse grupo, ainda segundo a investigação, buscava os cigarros originários do Paraguai e posteriormente comercializava na região do centro-leste paranaense.

As descobertas, de acordo com a polícia, motivaram representação pela expedição de mandados de buscas e apreensão, nesta data cumpridos.