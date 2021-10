PF investiga esquema de lavagem de dinheiro no Paraná

Da Redação

A Polícia Federal deflagrou na manhã desta quarta-feira (6), a Operação Maasari. A ação tem como objetivo desarticular um esquema de lavagem de dinheiro proveniente do tráfico internacional de drogas. Cerca de 20 policiais federais cumprem quatro mandados de busca e apreensão, sendo dois em Curitiba e dois em Ponta Grossa.

Conforme a PF, o trabalho é um desmembramento da Operação Beirute, deflagrada pela Polícia Federal em 2014 e que desmantelou uma organização criminosa com ramificações em diversos países. Na ocasião, foi constatado que o grupo investigado atuava na exportação de cocaína da América do Sul para os continentes europeu, africano e asiático.

Entre os envolvidos, conforme a PF, está um libanês que mora em Curitiba, apontado como financiador das atividades ilícitas e responsável pela intermediação com traficantes asiáticos e libaneses.

Ainda de acordo com a polícia, as investigações revelaram que tal indivíduo constituiu uma estrutura formada por empresas fictícias e seus respectivos sócios, tendo como propósito operacionalizar a lavagem dos recursos oriundos do tráfico internacional de drogas.

A PF verificou que os investigados movimentaram mais de R$ 24 milhões em suas contas bancárias durante o período apurado, grande parte através de transações em espécie e operações estruturadas (denominadas comumente de “smurfing”), bem como investimentos e aquisição de bens, tudo isto sem capacidade econômica e financeira declaradamente compatível.

Assim, ainda de acordo com a investigação, apresentando indícios de interposição das pessoas físicas e jurídicas para fins de ocultação dos bens e valores. Os investigados poderão responder pelo crime de lavagem de dinheiro, com penas que podem variar de 3 a 10 anos para cada ato de lavagem.