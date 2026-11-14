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CATIVEIRO

PF investiga denúncia de cárcere privado de cidadãos chineses no Paraná

Grupo procurou a polícia após escapar de residência onde era mantido contra a vontade

Escrito por Da Redação
Publicado em Editado em
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PF investiga denúncia de cárcere privado de cidadãos chineses no Paraná
Autor Grupo relatou ter fugido de residência onde era mantido contra a própria vontade - Foto: PF

A Polícia Federal (PF) investiga uma denúncia de cárcere privado envolvendo cidadãos chineses em Foz do Iguaçu, no Oeste do Paraná. O inquérito foi instaurado após um grupo procurar ajuda da Polícia Militar, na noite de quarta-feira (11), relatando ter fugido de uma residência onde era mantido contra a própria vontade.

-LEIA MAIS: Acidente na BR-376 deixa três pessoas da mesma moto gravemente feridas

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Para esclarecer a dinâmica do crime, a PF tomou o depoimento de oito estrangeiros na manhã de sexta-feira (13). As oitivas foram realizadas com o suporte de um intérprete e buscam detalhar as circunstâncias do confinamento, bem como a chegada do grupo à cidade.

A partir dos relatos iniciais, os investigadores conseguiram identificar o imóvel usado como suposto cativeiro. Com autorização da Justiça, os agentes realizaram buscas no endereço, que já se encontrava vazio. No entanto, a equipe recolheu diversos documentos e objetos pessoais deixados no local.

Os materiais apreendidos serão submetidos a exames periciais, incluindo a busca por vestígios biológicos e impressões digitais, para ajudar a identificar as pessoas que estiveram na casa. A Polícia Federal informou que as diligências continuam com o objetivo de mapear a movimentação do grupo no país, mas, até o momento, não divulgou detalhes sobre a identidade dos suspeitos de cometerem o crime.

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carcere privado cidadãos chineses Foz do Iguaçu Imigração investigação criminal Polícia Federal
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