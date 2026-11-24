Operação Baú cumpre seis mandados de prisão e oito de busca e apreensão

A Polícia Federal (PF) deflagrou, nesta terça-feira (24), a Operação Baú para desarticular uma organização criminosa suspeita de envolvimento com o tráfico internacional de drogas na região de fronteira entre Brasil e Paraguai.

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A ação cumpre seis mandados de prisão preventiva e oito de busca e apreensão nos municípios de Umuarama, no Paraná, e Naviraí e Campo Grande, em Mato Grosso do Sul.

A investigação teve início após a apreensão de 712,94 quilos de maconha, em 16 de julho de 2024, no município de Palmital, em São Paulo. Na ocasião, a droga foi encontrada escondida no interior de sofás transportados em um caminhão-baú.

Organização utilizava estrutura logística

Com o avanço das investigações, a Polícia Federal identificou uma organização criminosa estruturada para transportar grandes quantidades de entorpecentes provenientes do Paraguai.

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Segundo a PF, as drogas tinham como destino os estados do Paraná e de São Paulo. O grupo utilizava uma estrutura logística com divisão de tarefas entre os integrantes para viabilizar o transporte e a distribuição dos entorpecentes em território brasileiro.

O cumprimento de um dos mandados de prisão contou com a participação da Comissão de Prerrogativas da Ordem dos Advogados do Brasil em Mato Grosso do Sul (OAB/MS).

Justiça determina bloqueio de bens

Além das medidas de prisão e busca, a Justiça Federal em Guaíra, no Paraná, determinou o sequestro e o bloqueio de bens e valores vinculados aos investigados.

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A medida busca atingir o patrimônio relacionado às atividades criminosas investigadas.

Com informações do portal aRede