PF faz operação contra tráfico de mulheres e exploração sexual no Paraná

A Polícia Federal realizou, na tarde desta segunda-feira (25), uma operação em Santa Helena, no oeste do Paraná, para combater crimes de tráfico internacional de mulheres, exploração sexual e manutenção de casa de prostituição. A ação é resultado de uma investigação iniciada no começo de maio, após denúncias de que estrangeiras estavam sendo mantidas em situação de privação de liberdade na cidade.

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Segundo a Polícia Federal, o esquema criminoso aliciava mulheres no Paraguai com falsas promessas de emprego ou se aproveitava da situação de vulnerabilidade das vítimas. Ao chegarem ao Brasil, elas eram impedidas de sair do local, tinham a comunicação com familiares restrita e eram submetidas a dívidas fraudulentas, além de perderem todo o dinheiro que ganhavam.

Durante as investigações, que começaram no dia 6 de maio, agentes federais encontraram dez mulheres paraguaias em um estabelecimento de Santa Helena. Duas delas relataram abusos e pediram resgate imediato. As vítimas contaram que sofriam intimidações constantes e viviam sob controle psicológico.

A Justiça Federal autorizou dois mandados de busca e apreensão para recolher aparelhos eletrônicos, cadernos e documentos que possam comprovar a administração do esquema. O material coletado deve ajudar a identificar toda a rede de aliciamento e garantir a proteção das demais mulheres que ainda estavam sob ameaça.

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Os envolvidos podem responder por tráfico internacional de pessoas, exploração sexual, associação criminosa e outros crimes, com penas que variam de 10 a 28 anos de prisão.

Com informações do CGN