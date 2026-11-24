A Polícia Federal deflagrou nesta terça-feira (24) a Operação Refugo para investigar um esquema de desvio de encomendas dentro da Superintendência Estadual dos Correios no Paraná. Por determinação da Justiça Federal, quatro funcionários da estatal foram afastados cautelarmente de suas funções públicas, entre eles empregados que ocupavam cargos de gestão, supervisão e assessoramento na unidade.

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Além dos afastamentos, os agentes cumprem 11 mandados de busca e apreensão, ordens de bloqueio patrimonial e recolhimento de dispositivos eletrônicos. Durante o cumprimento das medidas, a polícia localizou e apreendeu diversas mercadorias estocadas em uma unidade de armazenamento alugada por um dos investigados. A origem dos itens e a possível ligação com o esquema passarão por análise pericial.

De acordo com a PF, o grupo atuava de forma coordenada e recorrente na própria sede da superintendência, aproveitando o acesso a sistemas e áreas operacionais. Os suspeitos retiravam encomendas do fluxo postal regular — em especial aparelhos eletrônicos — e as classificavam indevidamente como refugo. Em seguida, os objetos eram levados para uma sala-cofre dentro do prédio, local que não se destinava ao armazenamento desse tipo de material.

Ainda segundo as apurações, parte dos funcionários com acesso à sala-cofre selecionava os produtos para posterior desvio. A investigação também reuniu indícios de que um dos envolvidos comercializava os bens furtados por meio de plataformas digitais.

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O inquérito teve início após as áreas de segurança corporativa e corregedoria dos Correios detectarem as irregularidades e compartilharem as informações com a Polícia Federal. Com as buscas desta terça-feira, os investigadores buscam reunir documentos, registros digitais, imagens de câmeras de monitoramento e mercadorias para dimensionar o prejuízo e detalhar a participação de cada suspeito.

Os investigados poderão responder pelos crimes de peculato-desvio praticado de forma continuada, associação criminosa e lavagem de dinheiro, além de outros delitos que possam surgir a partir da análise do material apreendido.