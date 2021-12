Da Redação

PF encontra 170 kg de cocaína em carreta na BR-376

Na tarde desta quarta-feira (1º), a Polícia Federal encontrou 170 kg de cocaína escondidos em carreta que transportava milho. A ocorrência aconteceu durante fiscalização na BR-376, em Nova Londrina, no Paraná.

Segundo a PF, os policiais abordaram a carreta e desconfiaram do nervosismo do motorista. Ele deu informações contraditórias sobre a procedência do caminhão e os policiais encaminharam o veículo para o pátio da Polícia Federal de Maringá.

Ao verificarem a carreta, os policiais encontraram um fundo falso na cabine onde estava escondida a droga. Foram encontrados tabletes de pasta base de cocaína, totalizando 170 quilos.

O motorista foi preso em flagrante e vai responder por tráfico de drogas, conforme a PF.

Com informações do GMC.