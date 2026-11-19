Carga de origem estrangeira estava em um Fiat Mobi vindo de Guaíra; condutor já possuía antecedentes por tráfico de drogas

A Receita Federal e a Polícia Federal apreenderam cerca de mil unidades de medicamentos contrabandeados, entre emagrecedores e anabolizantes, na tarde desta quarta-feira (18) em Rolândia, no norte do Paraná. Os produtos de origem estrangeira estavam escondidos em um compartimento oculto no painel de um veículo e resultaram na prisão em flagrante do motorista.

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O flagrante ocorreu durante uma operação conjunta de combate ao contrabando e a crimes transfronteiriços. As equipes abordaram um Fiat Mobi que vinha da região de Guaíra, uma rota conhecida pelo transporte clandestino de mercadorias para o interior do país. Inicialmente, a fiscalização não identificou irregularidades visíveis no habitáculo do automóvel. No entanto, elementos suspeitos notados pelos agentes motivaram uma inspeção veicular mais detalhada.

Durante a busca minuciosa, os policiais e servidores localizaram um fundo falso preparado no painel do carro, adaptado especificamente para dificultar a ação das autoridades e ocultar as mercadorias sem regularização aduaneira. O condutor do veículo, um homem de 31 anos residente em Araraquara (SP), já possuía antecedentes criminais por tráfico de entorpecentes. Ele recebeu voz de prisão no local e foi encaminhado à delegacia da Polícia Federal para os trâmites legais, enquanto o carro e os medicamentos foram retidos pela Receita Federal.





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Foto: Divulgação Foto: Divulgação

As autoridades alertam que a importação e a venda irregular de medicamentos configuram infrações aduaneiras e crimes previstos em lei, além de representarem um grave risco à saúde pública, já que os produtos não passam por qualquer controle sanitário. A apreensão reforça a importância das ações integradas de inteligência e fiscalização nas rodovias para proteger a economia e a sociedade brasileira.