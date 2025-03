PF e Receita fazem operação contra descaminho de vinhos no Paraná

Siga o TNOnline no Google News

A Polícia Federal, com apoio da Receita Federal, deflagrou nesta terça-feira (26) a Operação Divino para combater o descaminho de vinhos. As investigações apontam que uma empresa comercializava as bebidas importadas sem recolher os impostos devidos, anunciando os produtos por meio de perfis em redes sociais e vendendo a preços abaixo dos praticados em lojas oficiais.

Durante a operação, os agentes cumpriram um mandado de busca e apreensão em Curitiba (PR), onde foram recolhidas diversas garrafas de vinho, a maioria de origem argentina. O responsável pela empresa foi intimado a prestar esclarecimentos na sede da Polícia Federal na capital paranaense.

As investigações continuam para identificar outros envolvidos no esquema de contrabando das bebidas alcoólicas.

