PF e Ministério da Agricultura apreendem 48 t de açúcar adulterado no PR

Uma operação conjunta entre o Ministério da Agricultura e Pecuária (Mapa) e a Polícia Federal resultou na apreensão de aproximadamente 48 toneladas de açúcar VHP com suspeita de adulteração no Porto de Paranaguá, no litoral do Paraná. A ação, divulgada nesta quinta-feira (14), ocorreu no corredor de exportação e identificou irregularidades que podem comprometer a qualidade do produto brasileiro no exterior.

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Durante a coleta de amostras, testes preliminares realizados pela fiscalização detectaram a presença de materiais insolúveis — aparentemente areia — em quantidade superior ao limite estabelecido pela legislação vigente. De acordo com o ministério, o achado indica uma possível adulteração da carga e o descumprimento dos padrões de qualidade exigidos. A empresa responsável pelo lote foi autuada imediatamente, embora sua identidade não tenha sido revelada pelas autoridades.

Auditores fiscais federais agropecuários recolheram o material para confirmação analítica em laboratório, etapa necessária para a adoção de novas medidas administrativas. A fiscalização faz parte de uma articulação permanente entre a Polícia Federal e as autoridades portuárias para combater fraudes e garantir que as cargas enviadas ao mercado externo estejam em conformidade com as normas técnicas.

O Ministério da Agricultura destacou que operações desse tipo são essenciais para preservar a imagem do Brasil como maior produtor e exportador global de açúcar. A manutenção do rigor na fiscalização é vista como estratégica para assegurar a confiança dos compradores internacionais na integridade dos produtos agropecuários do país.