PF e Exército discutem segurança de Bolsonaro em Maringá

Agentes da Polícia Federal (PF) e do Exército Brasileiro se reuniram com policiais militares e civis na manhã desta quinta-feira (30), no Auditório Hélio Moreira, na Prefeitura de Maringá, para montar o esquema de segurança da visita do presidente Jair Bolsonaro, marcada para esta sexta-feira (1).

A reunião foi a portas fechadas e a imprensa não foi autorizada a acompanhar por questões de segurança. A comitiva do Gabinete de Segurança Institucional da Presidência da República está em Maringá desde terça-feira, 28. A comitiva desembarcou na cidade em uma aeronave da Força Aérea Brasileira (FAB). Quem trabalha no Aeroporto Regional de Maringá já percebeu que o esquema de segurança foi reforçado.

O presidente Jair Bolsonaro chega no período da tarde no Aeroporto de Maringá e a agenda oficial prevê que ele fique somente no aeroporto. O governador do Estado, Carlos Massa Ratinho Junior, também confirmou presença no evento.



Desde a última segunda-feira, 27, várias equipes trabalham no aeroporto montando tendas, estrutura com telões, cadeiras e cercas para a realização do evento de inauguração da obra de ampliação e melhorias da pista do Aeroporto de Maringá, que agora tem a segunda maior pista do Paraná.

As obras de ampliação do aeroporto foram iniciadas em janeiro de 2020 e tiveram investimento total de R$ 81,5 milhões, recurso do Plano Nacional de Desenvolvimento dos Aeroportos Regionais, lançado no governo Dilma Rousseff (PT).

Com informações, GMC.