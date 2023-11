PF destrói quase duas toneladas de alimentos no PR, entre eles picanha

Quase duas toneladas de alimentos foram apreendidas e destruídas pela Polícia Federal (PF) e o Ministério da Agricultura nessa quarta-feira (22) em Foz do Iguaçu, no oeste do Paraná. Segundo as autoridades, entre os itens destruídos estavam pedaços de picanha, chorizo, camarão, linguiça caseira e bebidas.

Conforme divulgado pelas instituições, parte dos produtos foram contrabandeados da Argentina, estavam sem comprovação de origem e armazenados de maneira inadequada em um estabelecimento comercial. O proprietário do local foi preso em flagrante por contrabando e falsificação de selo público. A mercadoria somou 1,8 tonelada.

Os fundos do estabelecimento também foram analisados e lá os agentes encontraram um espaço de produção de linguiças caseiras com a licença sanitária vencida.

“Constatou-se que nos fundos do estabelecimento havia produção de linguiças sem registro nos órgãos agropecuários e a licença sanitária estava vencida desde abril deste ano”, informou a PF. As embalagens recebiam selo falso de inspeção, prosseguiu.

“Por esse motivo, foram acionadas as equipes de fiscalização da Secretaria Municipal de Agricultura e Vigilância Sanitária, que, por sua vez, interditaram o local”, expôs a Polícia Federal.



Os produtos foram levados a um aterro sanitário e destruídos. De acordo com o Ministério da Agricultura, os produtos tiveram este encaminhamento porque não estavam em conformidade com a legislação sanitária brasileira. Conforme o órgão, o procedimento segue o padrão adotado neste tipo de ação.



O homem detido na ação deixou a prisão após pagar fiança.

