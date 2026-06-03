PF deflagra Operação Vietato contra rede de contrabando de cigarros no PR

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A Polícia Federal deflagrou, na manhã desta quarta-feira (03), a Operação Vietato, destinada à repressão ao contrabando e comercialização ilegal de cigarros de origem estrangeira na Região Metropolitana de Curitiba.

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A investigação teve início após a prisão em flagrante de um indivíduo transportando grande quantidade de cigarros de origem paraguaia sem documentação fiscal regular. A partir do aprofundamento investigativo, foi possível identificar, em tese, uma estrutura criminosa voltada ao fornecimento, distribuição e comercialização reiterada de cigarros contrabandeados.

As apurações indicam a existência de uma rede estruturada de fornecedores, intermediadores e comerciantes varejistas responsáveis pela inserção dos produtos ilícitos no comércio local, inclusive por meio de pequenos estabelecimentos comerciais.

Na ação de hoje, estão sendo cumpridos 19 mandados de busca e apreensão expedidos pela 13ª Vara Federal de Curitiba/PR em endereços residenciais e comerciais localizados em Curitiba e Região Metropolitana, com a finalidade de apreender cigarros de origem estrangeira, aparelhos eletrônicos, documentos, registros financeiros e demais elementos de interesse investigativo.

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Também foram 05 pessoas presas em flagrante durante as diligências.

As medidas contam com apoio da Guarda Municipal de São José dos Pinhais.

Os investigados poderão responder, em tese, pelos crimes de contrabando e associação criminosa, sem prejuízo de eventual apuração de outros delitos correlatos identificados no curso da investigação.

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“Vietato”, expressão de origem italiana, significa “proibido”, em referência direta à comercialização ilícita de cigarros estrangeiros introduzidos clandestinamente no território nacional.

Com informações do portal aRede