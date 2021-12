Da Redação

PF deflagra operação contra quadrilha de roubos em Maringá

Nesta quinta-feira (9), a Polícia Federal deflagrou a “Operação Acesso Soturno”, que visa desarticular uma organização criminosa que praticava assaltos a residências em Maringá. Cerca de 32 policiais cumprem seis mandados de busca e apreensão e sete mandados de prisão preventiva expedidos pela 3ª Vara Federal de Maringá.

Segundo informações da Polícia Federal, a investigação foi iniciada em setembro, quando o grupo roubou a residência de uma servidora da Justiça Federal e subtraiu seu celular.

A Polícia Civil de Maringá também investiga a quadrilha, tendo deflagrado operação no dia 5 de novembro, ocasião em que prendeu boa parte dos integrantes. A ação também conta com o apoio da Polícia Militar.

A operação “Operação Acesso Soturno” tem por finalidade prender o suposto líder da quadrilha, bem como angariar mais provas e cumprir novas prisões preventivas contra os indivíduos já encarcerados, além de outros ainda não alcançados pela apuração anterior.

Com a troca de informações entre a PF e as demais forças, um dos presos foi baleado em confronto com a PM em Paiçandu no dia 16 de novembro.

Os presos responderão pelos crimes de organização criminosa e roubo qualificado. Os mandados são cumpridos nas cidades de Maringá e Paiçandu.

