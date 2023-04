PF deflagra operação contra o contrabando de eletrônicos, em Londrina

Da Redação

Durante as buscas, foi apreendida grande quantidade de equipamentos

A Polícia Federal e a Receita Federal do Brasil deflagraram nesta terça-feira (04) a Operação Made Storage, visando combater um grupo criminoso que atua no descaminho de produtos eletrônicos na região de Londrina, norte do Paraná.

O objetivo da ação foi dar cumprimento a seis mandados de busca e apreensão em endereços das pessoas envolvidas com a prática criminosa e nas sedes de empresas, todos na cidade paranaense.

Durante as buscas, foi apreendida grande quantidade de equipamentos eletrônicos, como smartphones, aparelhos de som e componentes de computadores, cujo valor estimado supera R$ 500 mil. Também foram apreendidos documentos e outros materiais relacionados com os delitos investigados.

fonte: Polícia Federal

O modus operandi do grupo criminoso consistia na importação fraudulenta de mercadorias estrangeiras e na revenda desses produtos para várias regiões do país, inclusive com a utilização de empresas de “fachada”, constituídas em nome de “laranjas”.



Somadas, as penas previstas para os delitos de descaminho e associação criminosa podem chegar a dezoito anos de reclusão.

