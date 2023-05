PF deflagra operação contra lavagem de dinheiro e 'caixa 2' no Paraná

Da Redação

Receba notícias no seu WhatsApp! Participe dos grupos do TNOnline

Os mandados são cumpridos em Curitiba e Umuarama

A Polícia Federal (PF) cumpre nesta quarta-feira (24) mandados de busca e apreensão em operação contra crimes de lavagem de dinheiro, caixa dois eleitoral, corrupção eleitoral e furto qualificado. Os mandados são cumpridos em Curitiba e Umuarama.

continua após publicidade .

Os mandados foram expedidos pela Justiça Eleitoral da 3ª zona eleitoral em Curitiba.

Conforme a PF, as investigações apontaram que os suspeitos praticaram crimes eleitorais durante o pleito de 2022, como compra de votos em diversos municípios do Paraná.

continua após publicidade .

Além disso, os suspeitos não teriam declarado diversas doações, violando a lei eleitoral, configurada como prática de caixa dois eleitoral.

A polícia afirmou ainda que um dos suspeitos investigados também é acusado de lavar dinheiro e outro por é suspeita de furto qualificado.

De acordo com a PF, um dos suspeitos já foi condenado, em primeira instância, pela prática de 'crime de apropriação indébita previdenciária', após ter feito pagamento do crédito tributário de mais de R$ 9 milhões. Esse mesmo suspeito possui dívida com a União, relacionada a tributos, de cerca de R$ 153 milhões.

continua após publicidade .

A PF não confirmou até a publicação desta reportagem sobre quantos mandados estão sendo cumpridos e nem informou o nome dos suspeitos investigados.





Siga o TNOnline no Google News