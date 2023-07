PF deflagra operação contra fraudes em licitações em Maringá; confira

Siga o TNOnline no Google News

Agentes da Polícia Federal (PF) estão nas ruas desde as primeiras horas da manhã desta terça-feira (4), em virtude da Operação Tingere. A ação policial que está sendo realizada em Maringá, no Noroeste do Paraná, tem como objetivo desarticular grupos criminosos responsáveis por fraudes a licitações de órgãos federais.

Nessa operação, a PF cumpre um total de quatro mandados de busca e apreensão na cidade, expedidos pela 3ª Vara Federal. Os envolvidos responderão pelos crimes de organização criminosa e fraude à licitação.

De acordo com as investigações, as autoridades tiveram conhecimento de que empresas sediadas em Maringá participavam de certames de entidades federais em todo o território nacional, fornecendo cartuchos para impressoras falsificados.

Os suspeitos abriam empresas em nome de "laranjas", no intuito de contornar os mecanismos administrativos e participar dos certames. As informações são do portal de notícias GMC Online.

