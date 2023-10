PF cumpre mandados contra quadrilha especializada em tráfico de drogas

A Polícia Federal (PF) deflagrou na manhã desta quinta-feira (26) a "operação Verde-Branco", que tem como objetivo desarticular uma organização criminosa especializada em tráfico internacional de drogas. Conforme as investigações, que tiveram início em janeiro deste ano, os integrantes da quadrilha atuavam no Paraná e importavam maconha e cocaína do Paraguai.

As apurações feitas pelas autoridades revelaram também que as drogas entravam no Brasil pela cidade de Santa Helena, na região oeste do Estado, e eram transportadas até a capital paranaense para depois serem distribuídas para as cidades de Francisco Beltrão, Guarapuava e União da Vitória.

Cerca de 50 policiais federais participam da Operação e estão nas ruas desde as primeiras horas desta quinta com a missão de cumprir oito mandados de prisão preventiva e 11 de busca e apreensão, bem como medidas de sequestro e bloqueio de bens e valores existentes nas contas bancárias controladas pelos investigados.

Os líderes integram a facção criminosa de abrangência nacional e comandavam as ações do grupo de dentro do sistema prisional.

