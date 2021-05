PF combate o contrabando de cigarros nos Campos Gerais

Associe sua marca ao jornalismo sério e de credibilidade, anuncie no TNOnline

A Polícia Federal deflagrou na manhã de terça-feira (11/5) a Operação Resta 4 com o objetivo de desarticular um grupo responsável pela comercialização de cigarros contrabandeados na região dos Campos Gerais.

Cerca de 20 policiais federais cumprem quatro mandados de busca e apreensão em Ponta Grossa.

A presente ação policial é resultado de investigações realizadas a partir de flagrantes de crimes de contrabando de cigarros de origem estrangeira no âmbito da Operação Limpeza, deflagrada em 13 de abril de 2021.

Na ocasião, três pessoas foram presas em flagrante, além de terem sido apreendidos dinheiro em espécie e caixas de cigarros contrabandeados.

Com as ações desta última operação, a Polícia Federal realizou a análise de materiais apreendidos com os suspeitos, bem como o cruzamento de informações em bancos de dados, levando a descoberta de outros envolvidos, fornecedores e clientes na região, motivando representação pela expedição de mandados de buscas e apreensão, nesta data cumpridos.