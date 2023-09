PF apreende aviões avaliados em R$ 5 milhões; um estava no norte do PR

Uma ação da Polícia Federal (PF) ocorrida na sexta-feira (1º) e no sábado (2) terminou com a apreensão de três aeronaves avaliadas em cerca de R$ 5 milhões. A operação, nomeada como "Asa Dura", apurou que os aviões eram utilizados para transportar drogas da Bolívia para o Brasil, configurando tráfico internacional.

De acordo com a corporação, uma das aeronaves estava localizada em Londrina, no norte do Paraná, enquanto as outras duas foram encontradas em Goiás.

Ao todo, foram cumpridos cinco mandados de busca e apreensão no Paraná, Goiás e Maranhão. Sobre o Maranhão, a PF descobriu que o grupo criminoso usava nomes e documentos de moradores do estado.

Durante as investigações, a polícia encontrou também uma fazenda de R$ 25 milhões, com três pistas de pouso clandestinas em Cocalinho, no Mato Grosso.

Segundo a PF, esta fase da operação é um desdobramento da ação policial de 19 de agosto, que descobriu a fazenda em Cocalinho, apreendeu 77 quilos de cocaína e prendeu três pessoas.

Com informações do G1.

