Pessoas recebem vacina de tétano no lugar da Covid no PR

Na última quarta-feira (11), cerca de vinte e três pessoas receberam vacina contra tétano ao invés da Covid-19, em uma Unidade Básica de Saúde (UBS), de Sarandi, no Paraná. A prefeitura do município confirmou o caso nesta sexta-feira (13).

De acordo com a prefeitura, as pessoas que foram vacinas indevidamente, recebendo o imunizante contra tétano, foram comunicadas e orientadas a retornar à UBS depois do dia 25 deste mês, para serem imunizadas contra o novo coronavírus.

Segundo a Secretaria Municipal de Saúde, o caso está sendo investigado e os profissionais irão redobrar os cuidados para prevenção ao erro.



A Secretaria de Estado da Saúde (Sesa) já tem conhecimento sobre o caso.