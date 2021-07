Da Redação

Pessoas reagem a assalto e matam criminoso no Paraná

Durante a noite desta quarta-feira (21), um homem, suspeito de uma tentativa de assalto, acabou sendo por populares em Pinhais, Região Metropolitana de Curitiba.

continua após publicidade .

De acordo com o relato das testemunhas as autoridades, o indivíduo chegou em um posto de combustíveis e deu voz de assalto. No entanto, as pessoas que estavam no local reagiram a tentativa de roubo.

As testemunhas também afirmaram que as pessoas só reagiram porque notaram que o indivíduo não estava armado.

continua após publicidade .

Um dos clientes teria dado um "mata-leão" no homem, que acabou morrendo.

As autoridades foram acionadas. Quando a Guarda Municipal chegou no estabelecimento comercial, o suspeito já estava em óbito. No corpo do homem não tinham marcas de violência ou perfuração.

A polícia investiga o caso.