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INVESTIGAÇÃO

Pessoa é encontrada carbonizada dentro de carro e polícia suspeita de homicídio em Rolândia

Vítima pode ser a dona do automóvel, que havia saído de casa sem o celular; Polícia Civil apura possível incêndio criminoso

Escrito por Da Redação
Publicado em Editado em
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Pessoa é encontrada carbonizada dentro de carro e polícia suspeita de homicídio em Rolândia
Autor Foto: Reprodução/ Tarobá

Um corpo carbonizado foi localizado dentro de um carro na noite de sexta-feira (25), na Estrada São Rafael, no município de Rolândia. A suspeita preliminar das autoridades é de que a vítima seja uma mulher, proprietária do veículo, que teria saído de casa sem o telefone celular, conforme relatos de familiares. A Polícia Civil já assumiu o caso e trabalha com a hipótese de incêndio criminoso possivelmente ligado a um homicídio, embora a confirmação dependa do avanço das investigações.

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O Corpo de Bombeiros foi acionado por volta das 21h para combater as chamas no automóvel, que teve a região do motor severamente danificada pelo fogo. Durante o atendimento, as equipes de resgate encontraram o cadáver no interior do veículo e imediatamente acionaram os demais órgãos de segurança. A área precisou ser isolada pela Polícia Militar para preservar a cena até a chegada dos investigadores.

A Polícia Científica e o Instituto Médico Legal (IML) também estiveram no local para realizar a perícia e recolher evidências que ajudem a esclarecer a dinâmica do crime. Os restos mortais foram recolhidos e passarão por exames para confirmar oficialmente a identidade da vítima e determinar a causa exata da morte. O inquérito segue em andamento para apurar a autoria e as motivações do caso.

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