Pessoa é encontrada carbonizada dentro de carro e polícia suspeita de homicídio em Rolândia

Um corpo carbonizado foi localizado dentro de um carro na noite de sexta-feira (25), na Estrada São Rafael, no município de Rolândia. A suspeita preliminar das autoridades é de que a vítima seja uma mulher, proprietária do veículo, que teria saído de casa sem o telefone celular, conforme relatos de familiares. A Polícia Civil já assumiu o caso e trabalha com a hipótese de incêndio criminoso possivelmente ligado a um homicídio, embora a confirmação dependa do avanço das investigações.

-LEIA MAIS: Mãe e filha morrem de câncer com intervalo de 10 horas



CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE Associe sua marca ao jornalismo sério e de credibilidade, anuncie no TNOnline.

O Corpo de Bombeiros foi acionado por volta das 21h para combater as chamas no automóvel, que teve a região do motor severamente danificada pelo fogo. Durante o atendimento, as equipes de resgate encontraram o cadáver no interior do veículo e imediatamente acionaram os demais órgãos de segurança. A área precisou ser isolada pela Polícia Militar para preservar a cena até a chegada dos investigadores.

A Polícia Científica e o Instituto Médico Legal (IML) também estiveram no local para realizar a perícia e recolher evidências que ajudem a esclarecer a dinâmica do crime. Os restos mortais foram recolhidos e passarão por exames para confirmar oficialmente a identidade da vítima e determinar a causa exata da morte. O inquérito segue em andamento para apurar a autoria e as motivações do caso.