Pesquisas incentivam opções de alimentação para gado de corte; veja

O IDR-Paraná (Instituto de Desenvolvimento Rural - Iapar-Emater) promoveu nesta semana o II Dia de Campo Integra Arenito, no Polo de Pesquisa e Inovação do Instituto, em Paranavaí. O foco principal foi o uso do sorgo, o grão e a silagem, na alimentação animal. O cultivo da cultura tem crescido na região, já que os produtores têm o sorgo como alternativa para alimentar o gado, frente aos altos custos do milho.

continua após publicidade

Pesquisadores e extensionistas trataram de diversos aspectos da produção. O potencial da cultura e a produção em Sistemas Integrados de Produção Agropecuária (SIPA), ganharam destaque nos estandes da área do IDR-Paraná. Os participantes também puderam discutir com especialistas como se dá a infiltração e armazenamento de água no solo em SIPA e o grau de compactação do solo no Arenito Caiuá.

- LEIA MAIS: Conab estima safra recorde de 317,6 milhões de toneladas em 2023

continua após publicidade

Como o interesse maior é dos produtores de gado de corte, os organizadores do dia de campo mostraram também o uso do sorgo em grão, e em silagem, na alimentação de bovinos de corte, bem como a utilização da silagem de capim capiaçu na terminação de bovinos de corte.

O Arenito Caiuá é um território formado por 107 municípios da região Noroeste do Paraná. Tem 3,2 milhões de hectares, 16% do território paranaense. A região é caracterizada por solos arenosos e bem drenados, que possuem um bom potencial para a agricultura. Com a ILPF (Integração, Lavoura, Pecuária e Floresta), a região ganhou destaque no agronegócio sustentável, ampliando a área agricultável do Estado, devolvendo produtividade à pecuária e diversificando a produção com a introdução do cultivo de grãos

Foto por Da Redação

continua após publicidade

- Clique aqui e receba nossas notícias pelo WhatsApp

De acordo Katia Gobbi, pesquisadora do IDR-Paraná e organizadora do evento, a região do Arenito Caiuá, embora apresente desafios, tem um grande potencial. “Temos que pensar na intensificação da produção, com conservação e sustentabilidade ambiental, técnica e social”, destacou.

Siga o TNOnline no Google News