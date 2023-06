Pesquisa: Ratinho Junior é o governador melhor avaliado em capitais

Siga o TNOnline no Google News

Associe sua marca ao jornalismo sério e de credibilidade, anuncie no TNOnline.

Pesquisa de opinião pública comparativa da aprovação dos governadores nas 10 maiores capitais do Brasil, aponta o governador do Paraná Ratinho Junior, como o melhor avaliado pela população, com 70% de aprovação.

continua após publicidade

Segundo a Paraná Pesquisas, responsável pela análise, foram ouvidas mais de 7 mil pessoas, nas 10 maiores capitais do país: São Paulo, Rio de Janeiro, Manaus, Salvador, Fortaleza, Recife, Porto Alegre, Belo Horizonte, Belém e Curitiba.

- LEIA MAIS: Governo do Paraná anuncia construção de 40 mil novas moradias

continua após publicidade

Na capital paranaense, a empresa de pesquisas ouviu 810 pessoas, entre os dias 22 a 26 de abril e fez a seguinte pergunta: de uma maneira geral, você diria que aprova ou desaprova a administração do Governador, até o momento?

Em Curitiba, Ratinho Junior obteve 70,0% de aprovação. Outros 26,4% disseram não aprovar, 3,6% responderam não saber ou não opinaram. A margem de erro da pesquisa é de 3,5.

O segundo colocado na pesquisa foi o governador do Pará, Helder Barbalho, que alcançou 68,5% de aprovação na capital, Belém. Em terceiro, aparece o mineiro Romeu Zema, com 66,5% de aprovação na capital, Belo Horizonte.

continua após publicidade

Confira a pesquisa completa:

Foto por Reprodução

Siga o TNOnline no Google News