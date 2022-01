Da Redação

Pesquisa aponta risco de infestação de dengue em Londrina

De acordo com levantamento divulgado pela Prefeitura de Londrina, a cidade corre alto risco de infestação do mosquito Aedes aegypti, que é responsável pela transmissão da dengue e outras doenças. O balanço foi divulgado nesta quarta-feira (27).

Segundo a pesquisa, cinco em cada 100 residências apresentaram focos do mosquito, o que deixou o índice em 5,51%. O aceitável pela Organização Mundial da Saúde (OMS) é de até 1%.

O levantamento mostrou ainda que 91% das larvas do mosquito estavam em objetos jogados no quintal, vasos com plantas ou recipientes que armazenaram água da chuva. Menos de 10% dos focos estavam em objetos dentro da casa.

Ao todo, mais de 10 mil imóveis foram inspecionados pelos agentes da Coordenação de Endemias de Londrina. A prefeitura informou que o maior índice de infestação foi encontrado na região Norte. Confira a seguir:

Zona Norte: 6,35%

Região Central: 4,82%

Região Sul: 5,92%

Região Leste: 5,92%

Região Oeste: 4,56%

Informações do g1