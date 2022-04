Da Redação

Pesquisa aponta que preço médio da gasolina no PR é de R$ 7,26

A Agência Nacional de Petróleo (ANP) fez uma pesquisa a respeito do preço médio do litro da gasolina comum no Paraná. O valor apontado pela agência é de R$ 7,26. A análise levou em consideração o preço médio encontrado no estado entre os dias 13 e 19 de março.

A ANP analisou os valores de 270 postos de combustíveis espalhados por 23 cidades do Paraná. O maior valor médio encontrado foi de R$ 7,38, em São José dos Pinhais, na Região Metropolitana de Curitiba.

Já em relação ao menor preço médio, Francisco Beltrão se destaca, pois o valor ficou em R$ 6,91. Foram pesquisados seis postos de combustíveis do município.

Apucarana, no Norte do Paraná, por exemplo, apresenta um preço médio de R$ 7,10. O menor valor obtido foi de R$ 6,80 e o maior R$ 7,49. Cerca de 13 postos foram pesquisados.

Ainda conforme a pesquisa, o preço médio do diesel no Paraná é de R$ 6,60, enquanto o do etanol é de R$ 5,26.

Índice por cidade

fonte: Divulgação/ANP