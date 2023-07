Pescadores flagram família de onças às margens do Rio Paraná; assista

Um grupo de pescadores teve uma surpresa ao se deparar com uma família de onças às margens do Rio Paraná, próximo a Porto Rico, no noroeste do Paraná. Inclusive, por se tratar de um momento impressionante, os homens decidiram fazer vários registros para provar que isso "não era história de pescador". Os vídeos foram enviados à Ric Tv Maringá. (Assista abaixo)

continua após publicidade

Por meio do flagrante, é possível ver uma onça-pintada se aproximando do rio para beber água. Na sequência, um filhote surge também.

- LEIA MAIS: Onça-pintada sobe ribanceira com jacaré na boca; vídeo impressiona

continua após publicidade

O grupo havia acabado de fisgar um peixe quando os felinos surgiram e, com certeza, a atenção dele foi voltada totalmente aos maiores felinos do continente americano.

"Nós vendo a onça lá e o peixe aqui, olha! Meu Deus do céu! Olha que coisa linda aqui no Porto 18! Estou sem acreditar”, relatou um dos pescadores.



Veja:

continua após publicidade

Siga o TNOnline no Google News