Pescadores flagram 3 onças-pintadas e 3 sucuris em rio no Paraná; veja

Da Redação

Receba notícias no seu WhatsApp! Participe dos grupos do TNOnline

O flagrante ocorreu nesta terça-feira (28)

"Hoje ganhei um presente do papai do céu. Tive o privilégio de filmar 3 sucuris e 3 onças pintadas no mesmo dia, aqui no Rio Paraná, na cidade de Porto Rico, lugar onde eu moro e amo!! Coisa pra se ver 1 vez na vida, cena extremamente rara!! Obrigado meu Deus pelo presente", foi o que disse Beto Gaspar, pescador que fez os registros impressionantes. Veja no vídeo abaixo.

continua após publicidade .

Beto estava com um amigo e pescavam no Rio Paraná, em Porto Rico, no noroeste do Estado, nesta terça-feira (28), quando flagraram as sucuris. Ele gravou um vídeo, depois seguiram pelo rio, para a surpresa deles, encontraram mais duas grandes cobras. "Acredite se quiser, outra sucuri, maior que as outras", disse em uma das gravações.

Os amigos continuam a pescaria e mais uma vez são surpreendidos, dessa vez, por três onças. “A gente teve até que tirar o barco, sair um pouco de lado, para as onças passarem. Foi muito bacana. Ficamos em uma distância de uns 15 metros, porque nós estamos invadindo o habitat delas, e para manter a segurança, mas deu para ver elas, foi muito legal”, comentou.

continua após publicidade .

A Secretaria de Comunicação da Prefeitura de Porto Rico, informou que a suspeita é de que as onças que aparecem no vídeo sejam a mãe acompanhada de dois filhotes. Assista: null - Vídeo por: Reprodução













Siga o TNOnline no Google News