Pescadores encontram ossada humana em rio no Paraná

Uma ossada humana foi encontrada por pescadores durante este fim de semana em São João, no Sudoeste do Paraná.

Os policiais militares foram chamados pelos trabalhadores que localizaram os ossos no Rio Chopim, na Linha Porto Velho. De acordo com o relatório da polícia, a ossada, que apresentava duas perfurações no crânio, foi retirada por equipes do Corpo de Bombeiros e levada ao Instituto Médico Legal.

Junto à ossada, foi encontrada uma pedra com uma corda amarrada. A Polícia Civil informou que está investigando a situação.

De acordo com o delegado do caso, há uma pessoa desaparecida na região. A família foi chamada para fazer exames de DNA necessários para reconhecimento ou excluir a possibilidade de ser o familiar até então não encontrado.

