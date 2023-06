Pescador se depara com sucuri de cerca de 5 metros no Rio Paraná

Uma pesca esportiva no Rio Paraná foi mais que emocionante para o youtuber Dyonatahn Silva de 30 anos. O homem esteve no Parque Nacional da Ilha Grande, em São Jorge do Patrocínio, no noroeste do estado, para realizar uma pescaria e ao fim dela teve uma surpresa: se deparou com uma sucuri de aproximadamente 5 a 6 metros enrolada às margens do rio.

Conforme o rapaz, o tamanho da serpente era impressionante. “Ali galera, que ‘pacote de sucuri’!”, diz Dyonathan, no vídeo. “Rapaz do céu, que coisa linda. Olha que ‘bolo’ de cobra (…). Perigoso é, mas olha, é gigante, é linda demais”, diz o pescador, satisfeito com o encontro.

Inclusive, ficar frente a frente com o réptil foi um momento grandioso para o youtuber. "Um dos mais magníficos que a gente tem aqui na nossa região", disse ele.

Veja:

Com informações do site OBemdito.

