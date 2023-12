Pescador morre e outros dois ficam feridos após ataque de abelhas

Um ataque de abelhas terminou com a morte de um pescador e deixou outros dois feridos no início da tarde desta sexta-feira (1º). Equipes do Corpo de Bombeiros foram acionadas para atender a ocorrência, registrada no lago de Itaipu, em Santa Terezinha de Itaipu (PR).

Conforme informações da corporação, dois pescadores, de 53 anos e 71 anos, relataram que estavam em uma embarcação quando tudo aconteceu. Um enxame de abelhas os atacou.

As vítimas disseram que um terceiro ocupante da embarcação pulou na água para fugir das picadas. No entanto, o homem não imergiu mais.

Os bombeiros informaram que, devido ao ataque, os dois pescadores sofreram ferimentos graves. Eles receberam os primeiros cuidados no local e, na sequência, foram levados para uma instituição de saúde da cidade.

Após o atendimento aos dois e em buscas pelo lago, o corpo do pescador desaparecido foi encontrado por terceiros e uma equipe dos bombeiros que ainda estava no local.



O corpo foi encaminhado ao Instituto Médico-Legal (IML).

Com informações do G1.

